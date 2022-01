Accident: Doi dintre tineri dintr-un BMW care făceau curse ilegale pe autostradă, au murit Doi barbati au murit, sambata, intr-un BMW, iar altul este in coma. Acestia sunt o parte din cei care, acum doua zile, faceau o cosie – o intrecere ilegala de masini pe autostrada, pe bani. Aveau deja permisele de conducere suspendate si erau cercetati penal. Informatia a fost confirmata de fratele uneia dintre victime. Se pare ca si acum faceau tot o intrecere. Va reamintim ca astazi, 22 ianuarie, in jurul orei 11.54, politistii constanteni au fost sesizati despre producerea unui accident rutier pe DJ 87, la iesire din localitatea Nazarcea. Din primele cercetari, un autoturism, in care se aflau… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

