Accident din cauza neatenției! Un copil de 11 ani și bunica, spulberați pe trecerea de pietoni de un șofer de 19 ani Un copil de 11 ani și bunica, in varsta de 66 de ani, au fost loviți de o mașina pe trecerea de pietoni, din Tulcea, de un șofer in varsta de 19 ani, care nu a oprit mașina la timp. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Craciun la Bogota:… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEla:…

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a blocat circulația tramvaielor intre centrul Capitalei și cartierul Rahova. O fetița de 10 ani a fost surprinsa de tramvai pe trecerea de pietoni, potrivit digi24. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un sofer care a accidentat, luni, o minora aflata pe o trecere de pietoni, in Ploiesti, este cautat de politisti dupa ce a fugit de la locul faptei, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Autoritațile din Jamaica au decis sa impuna starea de urgența in cea mai mare parte a țarii din cauza numarului mare de infracțiuni violente. Liderii țarii au susținut ca au luat decizia privind starea de urgența deoarece cetațenii trebuie sa aiba un Craciun liniștit. Fii la curent cu cele…

- Doua persoane au fost lovite, joi, de o masina pe trecerea pentru pietoni, in localitatea Giurgeni, judetul Ialomita, iar una dintre ele a murit. Traficul pe DN 2 A este complet blocat, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un barbat in varsta de 42 de ani, care conducea un autoturism pe drumul judetean DJ592, in noaptea de duminica spre luni, a ramas suspendat intr-un sens giratoriu din localitatea Mosnita Noua, dupa ce a pierdut controlul volanului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O fetița in varsta de 5 ani a fost ranita, dupa un accident care a avut loc vineri seara in Timișoara, unde patru mașini au intrat in coliziune din cauza unui șofer baut. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Doua fete de 11, respectiv 16 ani, au fost ranite, miercuri seara, pe o trecere de pietoni din Turda, județul Cluj, dupa ce un șofer in varsta de 85 de ani nu le-a acordat prioritate la o trecere de pietoni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Oamenii din zona Antiaeriana, din București, au declanșat, azi noapte, un protest spontan pe trecerea de pietoni unde un tanar de doar 19 ani a fost ucis de un șofer in varsta de 69 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…