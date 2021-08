Accident devastator între două TIR-uri și un autoturism în Târgoviște. Traficul este îngreunat Un accident deosebit de grav a avut loc pe DN72, in dreptul localitatii Viișoara, dupa ce doua TIR-uri și un autoturism s-au ciocnit violent. In urma tragediei, un barbat a ramas incarcerat, in timp ce alți doi au reușit sa iasa singuri din mașini. In urma dezastrului produs pe șosea, traficul a fost extrem de […] The post Accident devastator intre doua TIR-uri și un autoturism in Targoviște. Traficul este ingreunat appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

