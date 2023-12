Stiri pe aceeasi tema

- Un accident ingrozitor s-a produs in Turcia, in urma cu doar cateva ore. Șapte mașini s-au ciocnit, iar 11 persoane s-au stins din viața. De asemenea, alte 50 de victime au fost transportate de urgența la spital. Tragedia s-ar fi produs din cauza condițiilor dificile de circulație.

- Doua persoane au fost ranite in urma cu puțin timp intr-un accident rutier produs in comuna Scoarța, județul Gorj. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Gorj, 3 autovehicule au fost implicate in accident. La fața locului se intervine cu o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța…

- La fata locului s-au deplasat mai multe autospeciale ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau, Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ), politisti si jandarmi. Din primele informatii, pasagerii autobuzului au suferit mai multe contuzii, relateaza Agerpres."Un accident rutier produs…

- Un eveniment rutier a avut loc joi, 30 noiembrie, in municipiul Pitești. Este vorba despre un accident produs in zona Spitalului Militar, in care au fost implicate trei autoturisme. Citește și: Hora reciclarii! Cum funcționeaza Sistemul de Garanție-Returnare in Romania La fața locului au acționat pompierii…

- 4 persoane au fost ranite in urma unui accident feroviar produs astazi dimineața in județul Suceava. Cele 4 persoane se aflau intr-o utilitara, iar coliziunea a avut loc la o trecere la nivel cu calea ferata de pe raza municipiului Radauți. Pompierii militari și echipajele de la Ambulanța au intervenit…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp pe centura Aradului. Evenimentul rutier a avut loc la intersecția cu drumul spre Curtici. Din primele informații sunt implicate trei mașini și sunt 4 persoane ranite. Vom reveni cu amanunte. UPDATE: La fața locului au sosit doua ambulanțe de…

- Un incident rutier grav s-a petrecut pe șoseaua dintre Timișoara și Arad, duminica dupa amiaza Un accident de circulație a avut loc, astazi, la 15.42 dinspre Șagu spre Arad. Sunt implicate trei autoturisme și sunt 5 persoane implicate (4 adulți și un minor). Serviciul de Ambulanța Județean Arad intervine…

- O masina condusa de un tanar de 18 ani si o ambulanta s au ciocnit, marti, in localitatea damboviteana Ulmi, iar trei persoane au fost ranite, informeaza IPJ Dambovita.La momentul impactului, in ambulanta erau soferul si o asistenta.In urma deplasarii la fata locului si din primele cercetari efectuate,…