- Un accident rutier mortal a avut loc, azi, 29 ianuarie, pe DN 22 D.In cauza, politistii au intocmit dosar penal si in continuare efectueaza cercetari.Oficial de la IPJ Tulcea In seara zilei de 28 ianuarie 2022, politistii tulceni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 22…

- „Accident feroviar in localitatea Barcea - autoturism lovit de tren. Se deplaseaza doua autospeciale si echipajul SMURD tip B de la Tecuci”, precizeaza ISU Galati.Potrivit sursei citate, din autoturism a fost extras un barbat de 45 de ani, declarat decedat de echipajul SAJ.Din fericire, nu s-au inregistrat…

- Un barbat in varsta de 45 de ani a decedat vineri dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren in localitatea Barcea. ”Accident feroviar in localitatea Barcea – autoturism lovit de tren. Se deplaseaza doua autospeciale si echipajul SMURD tip B de la Tecuci”, precizeaza ISU Galati. Potrivit…

- Ieri dupa-masa, polițiștii din Nasaud au intervenit la un accident accident rutier produs pe o strada din oraș. Din fericire, evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale. Oamenii legii au constatat faptul ca un barbat de 49 de ani, din Nasaud, in timp ce conducea un autoturism care nu avea…

- Un tanar de 19 ani a murit, dupa ce mașina in care se afla, alaturi de alți 4 pasageri, a derapat de pe traseu și a ajuns intr-un șanț de beton de scurgere a apei. Accindetul s-a produs in dimineața zilei de 5 ianuarie, in jurul orei 05:00, in apropiere de satul Cania, raionul Cantemir.

- Un tanar in varsta de 30 de ani a decedat in urma unui accident grav intre localitațile Hirtop și Valea Perjei din raionul Cimișlia. Tragedia s-a produs noaptea trecuta, in jurul orei 01:55.

- Un tanar de 18 ani a murit, iar alți trei au ajuns la spital, in urma unui accident rutier. Mașina in care se aflau aceștia s-a izbit violent intr-un copac. Nenorocirea s-a produs noaptea trecuta, in jurul orei 23:00, in apropiere de satului Bratușenii Noi din raionul Edineț.

- Un grav accident de circulație a avut loc seara trecuta intr-o localitate din Gorj. O minora de 15 ani a murit pe loc, dupa ce mașina in care se afla alaturi de o prietena s-a izbit de un copac și un stalp. Pentru aceasta nu a mai fost nicio șansa de supraviețuire.