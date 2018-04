Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini in Coreea de Nord! Peste 30 de turisti chinezi au murit intr-un accident cumplit de circulație. Autocarul in care se aflau a cazut de pe un pod in apele unui fluviu. Incidentul infiorator s-a petrecut in noaptea trecuta. Accidentul a fost confirmat de surse diplomatice din China…

- Elvetia este pregatita sa medieze discutiile dintre SUA si Coreea de Nord, conform Ministerului de Externe din Elvetia, scrie Reuters.Oferta vine la o zi dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca este dispus sa se intalneasca cu Kim Jong-un pentru discutii privind programul nuclear…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca în cazul în care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.