Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanta, un autocamion si un autoturism au intrat in coliziune pe DN 28, marti, in zona localitatii iesene Sarca, cinci persoane fiind gasite in stop cardio-respirator, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane. Potrivit centrului Infotrafic, la ora 7:35, in județul Iasi s-a produs…

- Un grav accident rutier s-a propus marți dimineața in județul Iași. Potrivit ISU Iași, este vorba despre un impact intre un autocamion, o ambulanța care transporta un pacient și o autoutilitara. Seful SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat la Digi24, ca echipele ajunse la fața locului au declarat decesul…

- Un accident de circulatie soldat cu ranirea a patru persoane s-a produs joi, pe varianta ocolitoare a municipiului Slobozia, intre un autoturism si un TIR, informeaza ISU Ialomita. La locul interventiei s-au deplasat de urgenta trei echipaje din cadrul Garzii de interventie Slobozia, cu o…

- Doua persoane au fost ranite, marți dimineața, intr-un accident care a avut loc pe Centura Caransebeș, in care au fost implicate un TIR și un autoturism. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accindetul s-a produs pe DN 6, in zona localitații Buchin/Centura Caransebeș, județul Caraș-Severin.…

- Un barbat in varsta de 39 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul directiei, a lovit gardul unui imobil si s-a oprit intr-un stalp de iluminat public.In urma impactului, a rezultat ranirea șoferului si a altor trei persoane, pasageri in autoturism.La fața locului au intervenit…

- Un accident rutier de proporții s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, in localitatea Plugari din Iași. Din nefericire, in urma impactului extrem de violent, șoferul, un tanar in varsta de 19 ani, a decedat pe loc, avand leziuni incompatibile cu viața. Iata cum s-a intamplat totul!

- Tragedie in Sibiu, acolo unde in cursul acestei dimineți a avut loc un accident mortal, in urma impactului dintre un autoturism și un mocrobuz. Din pacate, mai multe persoane au ramas incarcerate, iar doua dintre acestea nu au avut nicio șansa. La fața locului au fost chemate echipajele de salvare,…