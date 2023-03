Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| TRAGEDIE pe o șosea din Olt: Patru persoane DECEDATE și trei raniți grav dupa un impact devastator FOTO| TRAGEDIE pe o șosea din Olt: Patru persoane DECEDATE și trei raniți grav dupa un impact devastator Un accident deosebit de grav a avut loc marti seara, pe Drumul European 574, in zona localitatii…

- Autoritatile din Olt intervin, marti seara, cu mai multe echipaje, la un accident rutier produs pe Drumul European 574, in zona localitatii Jitaru. Au fost implicate sapte persoane, iar primele date arata ca patru dintre acestea au murit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un accident foarte grav s-a produs pe Drumul European E754 - Drumul Național 65. Din primele date, ar fi vorba inclusiv de victime decedate, adr și de mai multe persoane ranite. Traficul este blocat.

- O persoana a decedat si alte doua au ajuns la spital in urma unui accident rutier produs marti pe DJ 106, la iesirea din municipiul Sibiu, in apropiere de localitatea Daia, au informat IPJ si ISU Sibiu, citate de Agerpres. Echipajele SAJ si ISU sosite la fata locului au asistat sase victime. Dupa ce…

- Un accident in care au fost implicate trei mașini a avut loc, marți seara, pe DN 66, in județul Gorj. In urma impactului doua persoane au ramas incarcerate, iar ulterior transportate la spital, scrie ziarul local Gorjeanul. Ciocnirea a avut loc pe DN 66 Targu Jiu – Filiași, in zona localitații Moi,…

- Doua masini in care erau sase persoane s-au ciocnit frontal, luni dimineata, pe DN 17 D, o persoana fiind blocata in autoturism. Pompierii militari si un echipaj de Ambulanta intervine, luni dimineata, la un accident rutier in localitatea Rebrisoara din judetul Bistrita-Nasaud. ”Din primele informatii,…

- Doua masini in care erau sase persoane s-au ciocnit frontal, luni dimineata, pe DN 17 D, o persoana fiind blocata in unul dintre autoturisme. Pompierii militari si un echipaj de Ambulanta intervine, luni dimineata, la un accident rutier in localitatea Rebrisoara din judetul Bistrita-Nasaud. ”Din primele…

- Patru persoane au fost ranite, duminica, dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal in judetul Alba. ISU si IPJ Alba intervin, duminica, la un accident rutier produs pe DN 75 Turda-Stei, in zona localitatii Bistra, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…