- Aseara, 18 septembrie, la ora 20.20, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Gheorghe Șincai din municipiu. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, in timp ce un barbat de 23 de ani din Lapuș, conducea un autoturism cu permisul…

- In aceasta dupamasa s-a produs un accident grav in Șurdești, pe DJ 184. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a ajuns in șanț. S-a intervenit cu un echipaj SMURD, un echipaj de ambulanța și mai multe mașini de poliție. Traficul este blocat de mai bine de 30 de minute. Source

- Accident rutier pe Drumul Național 19, in județul Satu Mare. Totul s-a intamplat astazi, in jurul orelor 08.00, in proximitatea localitații Racșa. Polițiștii au stabilit faptul ca un tanar de 23 de ani, din Racșa, a condus un autoturism pe Drumul Național 19 și ar fi intrat in coliziune cu un autoturism,…

- Accident in Petrova. Șoferul unui microbuz inmatriculat in județul Cluj, care nu a pastrat distanța de siguranța, nu a reușit sa opreasca din cauza vitezei și a izbit violent in spate autovehiculul oprit. Din fericire nimeni nu a fost ranit, insa mașinile au fost avariate. Source

- Un șofer de 20 de ani s-a facut praf cu mașina, pe podul de la IRA, la puține minute dupa miezul nopții. Șoferul a derapat, s-a rotit pe mijlocul drumului și apoi a ajuns pe spațiul verde. Autoturismul era ”impachetat”, dar șoferul a scapat cu viața, fara nicio zgarietura. ”Am sperat sa nu intru…

- Problemele cu lemnele din Baiuț nu se termina. Aseara, pe DJ 109 F, un barbat a fost surprins in timp ce transporta lemne fara aviz. Șoferul a incercat sa scape de poliție chiar polițiștii au efectuat semnalele regulamentare pentru a-l opri. Mașina a fost urmarita pana in curtea unui imobil. La volanul…

- Accident rutier s-a produs in comuna Baiuț, la intersecția cu drumul spre Poiana Botizii. In urma accidentului este o victima. Au intervenit mai multe echipaje de pompieri. Material in actualizare. Source

- Un grav accident de circulație s-a produs orașul Vișeu de Sus, in seara de marti. Șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului, apoi a lovit un podeț, un hidrant de apa, dupa care s-a rasturnat pe plafon. In urma distrugerii hidrantului, apa a tașnit mai ceva ca dintr-o fantana arteziana. Pompierii…