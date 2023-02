Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la Detașamentul Dej au intervenit in urma cu puține momente la un accident rutier petrecut pe strada Valcele din Dej. Apelul de urgența a venit in jurul orei 18:55, iar la fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare, alaturi de doua ambulanțe SAJ. Echipajele…

- Un accident in lanț cu trei mașini la Fundatura. Un barbat a fost dus la spital, cu rani ușoare. Pompierii de la Detașamentul Dej au intervenit la accident rutier petrecut pe DN1C. Apelul de urgența a venit in jurul orei 8:45, iar la fața locului s-a deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare.…

- Pompierii de la Detașamentul Dej au intervenit la un accident rutier petrecut pe DN1C, pe raza localitații Fundatura. Apelul de urgența a venit in jurul orei 8:45, iar la fața locului s-a deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare. In accident au fost implicate un autotren, un autoturism și…

- Pompierii de la Detașamentul Dej au intervenit miercuri dimineața la un accident rutier petrecut pe DN1C, pe raza localitații Fundatura din comuna Iclod. Apelul de urgența a venit in jurul orei 8:45, iar la fața locului s-a deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare. foto: Info Trafic jud Cluj…

- Pompierii militari oradeni acționeaza pentru salvarea victimelor unui accident rutier produs luni dimineața in municipiul Oradea, eveniment in care au fost implicate 19 persoane aflate in doua autoturisme și un microbuz. Apelul a fost primit in dispeceratul ISU Bihor in jurul orei 06.40, moment in care…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, luni dimineața, la un accident rutier petrecut pe centura de ocolire Valcele-Apahida. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare și doua echipaje SMURD. Echipajele operative au gasit doua autoturisme avariate,…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Tarnaveni au fost solicitați sa intervina luni, 2 ianuarie, in jurul orei 15.15, la un accident rutier care s-a petrecut in localitatea Tarnaveni, in zona de centura spre localitatea Adamuș. "A fost un accident rutier in care a fost implicat un singur autoturism,…

- In aceasta noapte, in jurul orei 22:30, pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduș, impreuna cu pompierii voluntari din cadrul SVSU Luduș au intervenit in urma producerii unui accident rutier pe drumul E60, pe raza localitații Hadareni. In accident au fost implicate trei autoturisme, in…