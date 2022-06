Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie s-a produs marti dupa-amiaza pe DE 584 intre localitatile Insuratei si Baraganu din judetul Braila. O mașina in care se aflau doua persoane a intrat in coliziune cu un TIR. In urma impactului, TIR-ul s-a rasturnat, iar cei doi oameni au murit, a transmis ISU Braila, citat…

- Un accident mortal a avut loc in urma cu puțin timp in Șintereag. Un barbat a fost lovit de mașina. Din pacate echipajele medicale nu l-au mai putut salva. Un apel la 112 anunța un accident rutier pe raza localitații Șintereag. Un barbat a fost lovit de mașina. La caz au fost direcționate Un echipaj…

- Un accident teribil a avut loc pe DN11, in Bacau, acolo unde un autocamion și un autoturism s-au ciocnit violent, rezultand moartea a doua persoane și ranirea altuia. Tragedia a avut loc pe raza comunei Barsanești, dupa ce șoferul unui autoturism a intrat in colziune cu un TIR. La fața locului au sosit…

- Un accident deosebit de grav a avut loc chiar in aceasta dimineața pe DN 11, in comuna Helegiu, județul Bacau. Din nefericire, in urma impactului devastator dintre un TIR și o mașina, doua persoane s-au stins din viața și o a treia a fost grav ranita. Iata cine este raspunzator pentru intreaga tragedie!

- Victimele se aflau, alaturi de alte doua persoane, intr-un autoturism care a parasit carosabilul și a lovit un stalp de electricitate.La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție (poliție, pompieri, SMURD, ambulanțe). Doua persoane ramasesera incarcerate in urma impactului, preciza,…

- Grav accident rutier in aceasta seara pe DN7, pe Valea Oltului, dupa ce un autoturism și un tir care transporta cafea s-au izbit din plin. Din pacate, doua persoane au ramas incarcerate și au fost declarate ulterior decedate.

- Grav accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 69, in zona localitații aradene Șagu. O mașina in care se aflau doua persoane a ieșit de pe carosabil, s-a izbit puternic de un copac și a luat foc. Echipajele de urgența deplasate la fața locului nu au mai avut ce sa faca pentru victime. Centrul…

- Imaginile de la fața locului au surprins amploarea accidentului in lanț. Mai multe camioane și mașini au fost cuprinse de flacari puternice. Un nor de fum gros era vizibil de la cațiva kilometri distanța.Multiple deaths, vehicle fires in massive pile-up in Missouri #missouricrash #interstate57 #missouripilup…