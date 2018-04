Stiri pe aceeasi tema

- Soția unui polițist din Galați, a produs un accident in cartierul Micro 20. Mașina s-a rasturnat intr-o intersecție, insa, din fericire, șoferița nu a pațit nimic. Polițiștii sosiți la locul...

- Accident grav de circulatie in aceasta dimineata pe drumul ce duce spre Arad. O soferita nu a pastrat distanta regulamentara, a intrat in masina din fata dupa care s-a rasturnat si a ajuns pe contrasens. Ghinionul a facut ca in acel moment din sens opus sa vina un autocamion, care a intrat in plin in…

- Dupa o succesiune de curbe pe DN66 Sardanesti, un tanar de 21 de ani a pierdut controlul directiei, a lovit un cap de pod si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Si el si pasagera din dreapta, tot de 21 de ani, au fost raniti usor fiind transportati la spital pentru ingrijiri medicale. In cauza…

- Accident provocat de un polițist local aflat in stare de ebrietate in Alexandria. Barbatul s-a urcat baut la volanul mașinii și a lovit un microbuz oprit pe marginea drumului, insa din fericire nu s-au inregistrat victime.

- Accident neobinuit, in noaptea de vineri spre sambata, in sensul giratoriu din fata mall-ului de pe b-dul Cosbuc. Un sofer in varsta de 42 de ani care bause de era aproape in coma alcoolica, pur si simplu s-a rasturnat cu masina, la volanul careia oricum nu avea ce cauta dupa ce bause atat, in sensul…

- Nu a observat la timp pietonul pe trecere si l-a lovit cu masina. Aceasta este scuza unui sofer de 82 de ani din Galati care a comis un accident de circulatie, miercuri seara, pe Faleza Inferioara a Dunarii, la Elice. Soferul conducea dinspre Vama catre Trecere Bac, pe Faleza Superioara, cand a lovit…

- DN2A, Constanța-Harșova, este inchis din cauza unui accident petrecut la intrarea in localitatea Crucea. Un tir s-a rasturant peste o mașina care transporta 50 de butelii. O victima, ranita ușor.

- Fostul jucator NBA Rasual Butler si sotia lui au incetat din viata in urma unui accident de masina, produs in Studio City, California. Tragedia a avut loc in zorii acestei dimineti. In imaginile surprinse in urma tragediei se poate vedea cat de puternic a fost impactul. Masina in care se aflau fostul…