Accident de tren în Timiș – pasageri răniți Astazi, la ora 13:05, ISU Timiș a fost solicitat sa intervina la un accident feroviar in localitatea Padureni. In accident a fost implicat trenul regio Moravița – Timișoara și un autotren. In tren se aflau 20 de calatori. In urma impactului, șoferul autotrenului a suferit leziuni ușoare. De asemenea, 4 persoane (3 Adulți și un minor) din tren au necesitat ingrijiri medicale, suferind escoriații și ușoare traumatisme. Toate cele 5 victime au refuzat transportul la spital. Pompierii au intervenit de urgența cu o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare și 3 echipaje SMURD. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

