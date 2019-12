Accident de tramvai: o persoană a ajuns pe şine, prinsă sub garnitura vehiculului Accidentul s-a produs pe linia a treia, marti dimineata, la ora locala 11:30. Un pieton neatent la traversare a ajus intre sine, au informat serviciile de transport in comun din Bruxelles, STIB.



O persoana care astepta tramvaiul s-a indreptat brusc spre vehicul in momentul in care a vazut ca acesta soseste in statie. Persoana s-a precipitat si a ajuns intre sine, unde a ramas blocata sub garnitura. In urma acestui acident, victima a fost transportata la spital, a mai precizat aceasi sursa. Nu se cunoaste cu precizie care este starea victimei. La randul sau, vatmanul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au ajuns la spital, cu rani, in urma unui incident in trafic care a avut loc azi-dimineața, in Timișoara. O femeie a pierdut controlul volanului și a ieșit cu mașina de pe carosabil, rasturnandu-se. Accidentul, spun polițiștii, s-a produs pe strada Albina, atunci cand o femeie in varsta…

- Ziarul Unirea FOTO| Accident MORTAL pe autostrada A1: O persoana a DECEDAT și alte 6 au ramas incarcerate dupa ce un tir, o mașina și un microbuz s-au izbit violent Un accident MORTAL a avut loc vineri dimineața, pe autostrada A1: o persoana a DECEDAT și alte 6 au ramas incarcerate dupa ce un tir, o…

- Mai multe persoane puteau plati cu prețul vieții o „cascadorie” in trafic. Totul s-a terminat, insa, doar cu pagube materiale, deși putea fi mult mai rau. O mașina a sarit literalmente peste un sens giratoriu din Calea Șagului, s-a oprit intr-un panou publicitar și a luat foc. Accidentul s-a petrecut…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza neatenției barbatului de 48 de ani. Acesta circula pe calea Lugojului, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului. A intrat cu mașina intr-un stalp de pe marginea drumului și a fost ranit, fiind transportat la spital pentru ingrijiri…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unei femei in varsta de 35 de ani. Aceasta circula dinspre Sanandrei spre Timișoara, iar la un moment dat a virat la stanga peste linia continua. Mașina sa a intrat in coliziune cu o alta condusa regulamentar din sens opus de un tanar de 18…

- In loc sa-și incheie ziua acasa, un barbat a ajuns la spital, din cauza unui șofer grabit. Accidentul rutier s-a produs in zona Caii Sever Bocu, la intersecția a doua strazi, pe fondul neacordarii de prioritate. Barbatul vinovat, in varsta de 24 de ani, conducea dinspre strada Albinelor, inspre Frigului,…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unei femei in varsta de 34 de ani. Aceasta circula pe Calea Șagului, pe sensul de ieșire din oraș, iar pe pod nu a patrat distanța fața de un autoturism aflat in fața sa, condus de o femeie de 40 de ani. In urma impactului, șoferița nevinovata…

- Un echipaj de politie a fost implicat intr-un accident rutier, miercuri, in centrul Capitalei, dupa ce un sofer neatent a intrat in intersectie si a acrosat vehiculul, anunta DIGI 24.Accidentul a avut loc in zona Universitate, din Capitala, la intersectia dintre bulevardul Magheru si Strada…