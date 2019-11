Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 70 de ani din Iasi si-a prins mana stanga la moara intr-un utilaj ce desface stiuletii de porumb. Din nefericire, el si-a taiat toate cele cinci degete. Barbatul a fost operat tim de cinci ore in Clinica de Chirurgie Plastica din cadrul Spitalului "Sfantul Spiridon".

- Fermierii din judetul Brasov au obtinut, in aceasta toamna, recolte foarte bune, desi inceputul sezonului a fost unul secetos, inregistrandu-se, la cartof, spre exemplu, productii medii de 24 de tone la hectar. Conform directorului adjunct al Directiei Agricole Judetene Brasov, Mihail…

- Accident rutier in vestul țarii. Doua persoane au fost ranite, iar una dintre ele a ramas incarcerata intr-o mașina rasturata la ieșire din Arad. Incidentul s-a produs pe DN79, langa Cartierul Verde din Arad. Autoturismul este rasturnat in afara carosabilului, doua persoane fiind ranite. Una dintre…

- Accident la Poina Lacului. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Argeșa fost solicitat sa intervina luni, in satul Samara, acolo unde o persoana și-a amputat degetele intr-un utilaj. “Se deplaseaza SAJ-ul și un echipaj de descarcere”, a precizat ISU Arges.

- Accident de munca in Argeș! Și-a amputat degetele intr-un utilaj. Incidentul ingrozitor a avut loc in satul Samara din comuna Poiana Lacului. La fașa locului intervin un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța Argeș și un echipaj de descarcerare. Vom reveni!

- Un barbat care circula cu o bicicleta a fost ranit intr-un accident rutier produs sambata la ieșirea din Dej. In jurul orei 10.15, pe strada Șomcutului, un biciclist in varsta de 64 de ani din Dej, care circula dinspre Dej spre Bobalna, la un moment dat a efectuat un viraj la stanga, moment in care…

- Accident rutier, seara trecuta, inspre ieșirea din Timișoara, pe Calea Lugojului. Un barbat a pierdut controlul volanului și a intrat cu autoturismul intr-un stalp. Și-a distrus mașina și s-a ales cu rani. Incidentul, spun polițiștii, s-a petrecut din pricina altor preocupari pe care conducatorul autoturismului…

- Un baiețel din comuna bistrițeana Telciu și zdrobit doua degete la gradinița, saptamana trecuta, dupa ce un dulap i-a cazut peste mana. Incidentul s-a produs in momentul in care copilul a incercat sa ajunga la ghiozdanul cu mancare, pusa de mama sa mai sus, relateaza Timp Online. ​ Baiatul a fost transportat…