- Un barbat a fost ranit și a fost transportat la spital, dupa ce autoturismul pe care il conducea s-a izbit de un cap de pod, in localitatea Uriu. Un echipaj de descarcerare și un echipaj de prim ajutor SMURD de la Stația de Pompieri Beclean au intervenit azi-dimineața la un accident rutier produs pe…

- Duminica, 28 mai 2023, in jurul orei 18,20, pe DJ 107K, la intrarea in localitatea Benic, un tanar de 29 de ani, din comuna Intregalde, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia și s-a rasturnat pe carosabil. In urma accidentului, conducatorul auto a suferit leziuni corporale…

- Luni, 22 mai a.c., polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați prin apel 112 de catre un barbat, despre producerea unui accident rutier in localitatea Rona de Jos. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 54 de ani din Tisa a condus un moped pe D.N.18, in…

- Accident mortal in aceasta dimineața, in jurul orei 09:15, pe șantierul halei de intreținere si mentenanța din Stația CFR Deva. „Politistii Postului de Poliție TF Deva au fost sesizați cu privire la faptul ca un muncitor aflat pe șantierul de la hala de intreținere si mentenanța din Stația CFR Deva…

- La data de 07 mai 2023, in jurul orei 18.00, polițiștii din Abrud au intervenit pe DN 74 A, pe raza localitații Carpiniș, pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu victime. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 35 de ani, din Crișcior, județul Hunedoara, in timp ce conducea un…

- FOTO ACCIDENT RUTIER pe Autostrada A10, Sebeș-Turda: Un barbat a ajuns la spital dupa ce mașina in care se afla s-a rasturnat Un accident rutier s-a petrecut marți, 25 aprilie, pe Autostrada A10, Aiud – Turda, in zona kilometrului 66, in jurul orei 17.00. Din primele informații un barbat a ajuns la…

- Un autoturism s-a rasturnat luni seara pe șoseaua Gherla-Cluj-Napoca, in zona localitații Jucu. In urma evenimentului, un barbat a fost ranit și a fost transportat la o unitate medicala. Accidentul s-a produs in jurul orei 21.30. Au intervenit echipaje de descarcerare ale pompierilor de la Detașamentul…