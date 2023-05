Stiri pe aceeasi tema

- Tragicul eveniment a avut loc pe șantierul de la hala de intreținere si mentenanța din Stația C.F.R. Deva. Din primele informații primite de la polițiștii hunedoreni, un muncitor de 60 de ani, in timp ce turna beton, a fost lovit la cap de brațul unui utilaj de pompare care s-ar fi desprins din suport.…

- Pompierii Garzii de Intervenție Dobra (județul Hunedoara) au intervenit astazi, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, la un accident rutier petrecut pe A1, la kilometrul 405, sens de mers Lugoj – Deva. „Ajunși la fața locului, pompierii au constatat faptul ca, un autoturism…

- Un barbat de 37 de ani, cetațean italian, s-a aruncat sambata dimineața de la etajul 7 al unui bloc din Deva. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii au fost sesizați sambata dimineața, prin apel la 112, cu privire la faptul ca un barbat s-a aruncat de la etajul 7 al unui bloc, iar, in urma impactului, acesta…

- Accident de circulație duminica dupa-amiaza pe DN 7, șoseaua care duce la granița cu Ungaria, intre localitațile aradene Pecica și Nadlac. La fața locului s-au deplasat un echipaj de descarcerare și o autospeciala cu șapte subofițeri și doi soldați de la Detașamentul de Pompieri Arad. Echipajele de…

- Aventura la volan dupa miezul nopții pentru un barbat fara permis din Deva, care a ignorat semnalele polițiștilor și a gonit pe roșu intr-o intersecție din orașul de la poalele cetații. Ieri, in jurul orei 0.40, polițiștii au observat in trafic un autoturism care se deplasa sinuos pe bulevardul Decebal,…

- Un barbat in varsta de 52 de ani, din localitatea Ungureni, și-a gasit sfarșitul in timp ce se afla in magazinul Luceafarul din Bacau. Se pare ca acesta ar fi cazut de la etajul doi al magazinului, intre scarile in forma spiralata, cazatura fiindu-i fatala. „La data de 16 martie a.c, polițiștii Secției…

- Teribil accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DJ 792, șoseaua care leaga localitațile aradene Ineu și Pancota, unde doua mașini s-au ciocnit. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Ineu cu o autospeciala pentru descarcerare și un echipaj SMURD, cu sprijinul…

- Centrul InfoTrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca pe pe A1 Deva – Nadlac, km 251, calea 2, Arad – Timișoara, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autotren si un autoturism. Traficul rutier pe banda de urgența și pe prima banda este restricționat.…