Stiri pe aceeasi tema

- Patru muncitori care lucrau la viitorul Centru de legume si fructe din localitatea Tomnatic, judetul Timis, o investitie a Consiliului Judetean, au cazut de pe un planseu, de la o inaltime de șase metri. A intervenit elicopterul SMURD si mai multe ambulante. Cei patru munciori sunt raniti, dar constienti…

- Patru muncitori au cazut de pe planșeul unei hale, de la șase metri inalțime. Unul dintre ei fiind in stare grava a fost preluat de elicopterul SMURD și transportat de urgența la Timișoara.

- In urma apelului primit pe SNUAU 112 din data de 17.02.2023, ora 13:37, am fost solicitați sa intervenim in urma caderii de la inalțime a 4 persoane, in comuna Tomnatic. La locul evenimentului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Stației Sannicolau Mare cu o autospeciala de prima intervenție…

- In urma apelului primit pe SNUAU 112 din data de 17.02.2023, ora 13:37, am fost solicitați sa intervenim in urma caderii de la inalțime a 4 persoane, in comuna Tomnatic. La locul evenimentului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Stației Sannicolau Mare cu o autospeciala de prima intervenție…

- Informare de presa Nr. 26 In urma apelului primit pe SNUAU 112 din data de 17.02.2023, ora 13:37, am fost solicitați sa intervenim in urma caderii de la inalțime a 4 persoane, in comuna Tomnatic. La locul evenimentului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Stației Sannicolau Mare cu o autospeciala…

- In urma apelului primit pe SNUAU 112 din data de 17.02.2023, ora 13:37, am fost solicitați sa intervenim in urma caderii de la inalțime a 4 persoane, in comuna Tomnatic. La locul evenimentului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Stației Sannicolau Mare cu o autospeciala de prima intervenție…

- Accident de munca in vestul țarii: un barbat a cazut de la o inalțime de 3 metri, pe un șantier. In aceasta dimineața, in jurul orei 9:30, Serviciul Județean de Ambulanța Arad a intervenit cu un echipaj medical cu asistent, pentru a acorda primul ajutor unui barbat in varsta de 43 de ani, care a cazut…

- Centrul de legume-fructe din comuna Tomnatic va fi terminat in luna mai a acestui an. Lucrarile au fost demarate in primavara anului 2022. Investiția este foarte așteptata de producatorii agricoli din zona Gottlob – Lovrin – Tomnatic, inclusiv de cei din comunele invecinate.