Accident de munca la Kaufland. Cum s-a intamplat "In data de 02.08.2021, la ora 06:20, la SC Kaufland Romania a avut loc un eveniment soldat cu pierderea temporara a capacitatii de munca a unui angajat", se arata intr o postare de pe pagina oficiala de internet a ITM Constanta. Lucratorul comercial V. Ardeleanu, "in timpul deplasarii a alunecat si a cazut si ca urmare a evenimentului, victima a fost transportata la spital pentru acordarea ingrijirilor medicale", se mai precizeaza in postarea la cae facem referire. Accidentu ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

