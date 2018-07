Stiri pe aceeasi tema

- Accident feroviar mortal produs in urma cu scurt timp in municipiul Ramnicu Sarat. Din primele date, se pare ca este vorba de barbat de 31 ani care a fost lovit de trenul care circula pe ruta Bucuresti -Iasi. Revenim cu detalii!

- Un accident grav de munca a avut loc in aceasta dupa amiaza la Cogealac.Din primele informatii un angajat al serviciului de salubritate a cazut de pe scarile masinii de gunoi si s a lovit grav in zona capului.A fost solicitata de urgenta interventia cadrelor medicale.Conform Serviciului de Ambulanta…

- Un barbat care lucra la inalțime la un stalp al unei rețele electrice din zona Racovița, județul Sibiu, a ajuns azi in stare grava la spital. Se pare ca victima ar fi cazut de pe stalpul inalt de aproximativ 5-6 metri. Read More...

- Omul lucra pe un santier din apropierea soselei de centura a orasului, informeaza Romania TV. El curata buncarul de alimentare al unei betoniere. La un moment dat, soferul unei masini cu nisip a venit si descarcat tone de material peste colegul sau. Acesta spune ca nu a vazut ca in interiorul buncarului…

- Un nou eveniment rutier cu urmari grave s-a produs pe DN 68A, intre Lugoj și Deva. Duminica dimineața, in jurul orei 5:20, pe raza localitații Ohaba, a avut loc un accident soldat cu cinci victime. In accidenr au fost implicate un autoturism, condus de un barbat de 51 de ani, diin București,…

- Un accident de munca mortal a avut la sfarsitul saptamanii trecute la Constanta. Potrivit ITM Constanta, in data de 27 aprilie 2018 ora 13.00 la SC CONSTDEVELOP SRL SANTIER BLACK SEA, a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui lucrator. Lucratorul David Silviu, de 37 de ani, angajat ca muncitor…

- BULETIN INFORMATIV privind evenimente si activitati din data de 23 aprilie(...)Accident de circulatieLa data de 23 aprilie a.c., a fost sesizata producerea unui accident de circulatie pe drumul national 2 E85, in localitatea Costesti. Din primele verificari efectuate de echipa de cercetare…

- Un barbat, de 58 ani, din Bucuresti, a condus un autoturism pe DN 2A in afara localitatii Harsova, dinspre Ialomita, catre Constanta si ajungand la km 17 170m, din cauza neatentiei in conducere, a pierdut controlul asupra directiei de mers catre stanga si a intrat in coliziune cu un autoturism condus…