- Decizia ministerului vine dupa ce un barbat a murit la mina Roșia din cadrul CE Oltenia vineri, 20 octombrie 2023, in timp ce facea revizia unui excavator. Inaintea sa, in luna ianuarie, alți 3 muncitori au murit in exploatarea Jilț Sud dupa ce vehiculul care ii transporta s-a rasturnatIntr-un comunicat,…

- In timpul execuției unui program de revizie atat pe parte electrica, cat și pe parte mecanica, pe tot fluxul tehnologic, un sudor angajat al CE Oltenia care desfașura lucrari de revizie la roata port-cupe a excavatorului SRS 2000-03 a decedat. Evenimentul a fost comunicat organelor abilitate pentru…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a semnat transmiterea in avizare interministeriala a proiectului de lege privind masurile necesare pentru exploatarea energiei eoliene offshore, in actuala varianta a proiectului Guvernul urmand sa aprobe, cel tarziu la finalul lunii iunie 2025, perimetrele eoliene…

- Un colos romanesc iși redeschide porțile: Azomureș repornește instalațiile la circa 55% din capacitate. Nu e doar o sursa de venit, e si o sursa de locuri de munca Un colos romanesc iși redeschide porțile: Azomureș repornește instalațiile la circa 55% din capacitate. Nu e doar o sursa de venit, e si…

- ”Ne apropiem de 85% grad de umplere al depozitelor de gaz pentru sezonul rece. Cu 570 milioane metri cubi mai mult ca in perioada similara a anului trecut. Asta este o veste buna pentru ca inseamna ca vom putea trece peste o iarna normala doar folosind gaz din productia si depozitele romanesti (100%…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anuntat ca premierul Marcel Ciolacu a decis trimiterea Corpului de Control al prim-ministrului sa faca verificari la Posta Romana, deoarece exista acolo o situatie de conflict de munca si seful Executivului doreste sa vada daca a fost respectat…