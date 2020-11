Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, un barbat de 52 ani, din localitate, a condus autoturismul pe DJ 252 si, la un moment dat, a patruns pe contrasens lovind un alt autoturism care circula regulamentar si in care se aflau doua persoane. In urma impactului barbatul a murit, iar cele doua persoane din al doilea autoturism,…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc luni dimineața, la Topa Mica.Conform ISU Cluj, o autospeciala și un echipaj SAJ au fost alertate ca urmare a unui accident rutier produs, in jurul orei 6.50.Pompierii au gasit doua ansambluri de autovehicule avariate, iar cabina unuia…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a doua persoane, a avut loc sambata dimineața pe raza localitații Feleacu.Conform ISU Cluj, o autospeciala și un echipaj SMURD au fost alertate in aceasta dimineața, in jurul orei 7.00, ca urmare a a unui accident rutier produs la ieșirea din municipiul…

- Un accident soldat cu decesul unei persoane s-a produs, joi dimineata, pe Soseaua de Centura a municipiului Braila, traficul in zona fiind blocat 180 de minute, potrivit IPJ Braila."In aceasta dimineata (joi dimineata n.r.), in jurul orei 6,00, un barbat in varsta de 54 de ani, din Braila,…

- Un accident rutier, soldat cu moartea unei persoane și ranirea altor 3, a avut loc miercuri dimineața, in jurul orei 07.00, pe raza localitații Baciu. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața, puțin inainte de ora 10, in localitatea Rascruci. Din primele informații, doua autotrenuri și un autoturism sunt implicate in accident. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineața pe DN 19 Satu Mare – Negresti Oas dupa o coliziune intre o ambulanța și o autoutilitara. In aceasta dimineața, la ora 6.49, in localitatea Ciuperceni de pe DN 19 Satu Mare – Negresti Oas, a avut loc un acccident cu victime multiple. Inspectoratul General…

Accident grav provocat de un tanar din Moisei. O persoana ranita in urma impactului Azi, 29 august, in jurul orei 11.00, polițiștii din Ocna Șugatag au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe D.J. 109 F.