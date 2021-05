Accident de muncă înfiorător: Angajatul unei firme de salubritate, călcat de mașina de gunoi Un accident de munca infiorator s-a petrecut astazi intr-o localitate constanțeana. Un angajat al unei firme de salubritate a fost calcat pe picior de mașina care colecteaza gunoiul. Barbatul a fost transportat la spital in șoc hipovolemic, cu fractura femur și traumatism toracic. Acesta a sarit din mașina care colecteaza gunoiul, iar aceasta a trecut peste piciorul lui. La fața locului au ajuns mai multe echipaje medicale. Barbatul a fost transportat de urgența la spital, informeaza Realitatea. Știre in curs de actualizare The post Accident de munca infiorator: Angajatul unei firme de salubritate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

