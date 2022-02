Stiri pe aceeasi tema

- La data de 23 februarie a.c., polițiști din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Rovinari au fost sesizați prin apelul 112, cu privire la faptul ca pe raza localitații Peșteana –Jiu a avut loc un accident de munca. Victima fiind un barbat, in varsta de 58 ani, deservent utilaj, salariat al unei societați…

- Așa cum v-am informat, un accident grav a avut loc la Poiana Lacului, unde trei mașini au fost implicate. Potrivit informațiilor, oferite de ISU Argeș, minora de 13 ani a fost preluata in stare foarte grava de catre un echipaj SAJ, iar o femeie in varsta de 40 de ani are ambele picioare rupte. “Poiana…

- Autoritatile locale din orasul Intorsura Buzaului vor premia si in acest an casa cea mai frumos impodobita de sarbatori, inscrierile in concurs putand fi facute pana in data de 7 ianuarie. Concursul se desfasoara on-line, iar cei care doresc sa participe trebuie sa posteze pe pagina de Facebook a Primariei…

- Accesul la locul de munca nu va fi condiționat de certificatul COVID, iar documentul ar putea deveni opțional. Decizia a fost luata intr-o intalnire a liderilor coaliției cu președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Miercuri seara, președintele Klaus Iohannis a avut o intalnire cu liderii coaliției…

- Victima are 21 de ani The post VIDEO Intervenție de urgența a salvatorilor! O tanara mutilata a fost gasita in padure! appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: VIDEO Intervenție de urgența a salvatorilor! O tanara mutilata a fost gasita in padure! Credit autor: Realitatea De Mures.…

- Grav incident in seara de 1 decembrie in Viile Apei – Seini, la o ferma. Un barbat de 61 de ani a fost retinut de politisti dupa ce a sarit la gatul colegului sai de munca si l-a taiat. Intre cei doi a izbucnit un conflict spontan la locul de munca, iar la un moment […] Source

- Un barbat, in varsta de 50 de ani, angajat la unei intreprinderi avicole din localitatea Floreni a murit in urma unui incident la locul de munca. Nenorocirea s-a produs pe 26 noiembrie, in jurul orei 14:40.