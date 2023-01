Stiri pe aceeasi tema

- Trei angajati ai unei firme din Cluj au fost raniti, vineri, intr-un accident de munca produs la o societate comerciala din Sebes, in timpul unor lucrari de reparatii la acoperisul unei hale.

- Vineri, 20 ianuarie 2023, in jurul orei 09.00, Polița Municipiului Sebeș a fosts sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca in incinta unei societați comerciale din municipiul Sebeș, 3 persoane au suferit leziuni ca urmare a unui accident de munca. Din primele cercetari a rezultat ca, in jurul orei…

