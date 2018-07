Stiri pe aceeasi tema

- In cursul serii de astazi, 4 iulie 2018, detașamentul de la ISU Alba Iulia și Garda Sebeș sunt solicitate sa intervina cu o autospeciala de descarcerare grea și o autospeciala SMURD in cazul unui accident de munca in zona gatere din Vințu de Jos. Accidentul s-a soldat cu decesul victimei. UPDATE: Potrivit…

- Un barbat și-a gasit astazi sfarșitul intr-un mod cumplit. In varsta de 37 de ani, acesta și-a pierdut viața la locul de munca, dupa ce a fost strivit de mai multe panouri de lemn. Intreaga comunitate din Ineu este in stare de șoc dupa tragedia petrecuta in urma cu cateva ore. Conform aradon.ro, victima…

- Un barbat din Timis si-a gasit sfarsitul intr-un mod cumplit astazi, in timp ce se afla la locul de munca. In varsta de 60 de ani, victima era angajata la platforma industriala din localitatea Sacalaz, atunci cand a fost prins intr-o presa folosita la prelucrarea cartonului, moment care i-a fost fatal.…

- Roman mort in Italia, dupa ce a fost strivit de un utilaj. Barbatul de 37 de ani a avut o moarta crunta. Din pacate, salvatorii nu au mai putut face nimic pentru el. In varsta de 37 de ani, romanul, rezident in Polesine, provincia Rovigo, lucra la ridicare unui depozit la o fabrica de furaje din…

- Barbatul, angajat la o firma de valorificare a materialelor refolosible, se ocupa de taierea și dezmembrarea silozurilor cu ciment. The post Cumplit accident de munca. Un barbat a murit strivit de 200 de tone de ciment appeared first on Renasterea banateana .

- Garda de Intervenție Sebeș a fost chemata sa intervina astazi, in jurul orei 13.00, pentru scoaterea unei persoane surprinsa sub o placa de beton, in municipiul Sebeș. Potrivit ISU Alba, incidentul s-a petrecut la o cladire dezafectata (fosta fabrica de mobila), in cartierul Kogalniceanu din municipiu,…

- Un barbat a murit miercuri dupa ce a fost surprins de o placa de beton care s-a prabusit peste el, intr-o cladire dezafectata din municipiul Sebes, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Al...

- Un roman a murit strivit de un zid, intr-un accident de munca in Italia. Barbatul lucra pe un santier, in momentul in care un zid de beton s-a prabusit peste el si doi colegi italieni. Unul singur a reusit sa supravietuiasca, insa este grav ranit, relateaza La Repubblica. Accidentul de munca a avut…