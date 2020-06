Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier grav s-a petrecut sambata, in jurul orei 10.45, pe DN1 Aiud-Turda, la Decea. In urma impactului, un copil de 5 ani a decedat și alte 3 persoane au prezentat leziuni avand... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un grav accident rutier a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la telefonul de urgenta al Dispeceratului Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Potrivit apelantului evenimentul rutier a avut loc, pe DN3, la Popasul de la padure din apropierea localitatii Valu lui Traian. Acesta a mai precizat…

- Un grav accident de circulație a avut loc pe o șosea din Ungaria. Un microbuz in care se aflau mai mulți romani și unguri a fost grav a fost izbit din plin, iar cinci persoane și-au pierdut viața, printre care și un roman.

- In urma unui teribil accident petrecut marți pe o șosea din Olanda , doi romani au murit și alți șapte au fost raniți. Microbuzul in care aceștia se aflau a fost lovit cu putere de un autoturism condus de o tanara șoferița. Doi muncitori romani sezonieri in agricultura au murit in Olanda, intr-un accident…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe raza localitații Panaci unde șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un stalp. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in accident au fost implicate șase persoane toți barbați din care unul de 46…

- Doua persoane au murit și trei au fost ranite, duminica, in urma impactului dintre un taxi și o alta mașina, in Craiova, județul Dolj. Printe raniți este și un copil de 7 ani, fiul femeii...

- Un accident teribil a avut loc in noaptea de vineri spre sambata in comuna Cerchezu, din Constanța. In urma impactului devastator, o persoana a murit, iar alte doua se afla acum in stare grava la spital.

- Robert, un roman plecat in Germania, a fost abandonat in fața unui spital, dupa ce pare a fi fost un accident de munca. Soția lui, care a ramas in țara, a facut apeluri disperate pentru a-și gasi soțul, internat drept persoana necunoscuta. Femeia crede acum ca la mijloc ar fi vorba despre o mușamalizare.