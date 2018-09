Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 60 de ani a ajuns in coma, la spital, miercuri seara, dupa ce a cazut de la o inalțime de peste zece metri, in timp ce facea reparații la o biserica din localitatea Lumina, județul Constanța. (VEZI ȘI: CUM POȚI CAȘTIGA 10.000 DE $ LUNAR) Victima, in coma, a fost transportata […]…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a ajuns in coma, la spital, miercuri seara, dupa ce a cazut de la o inaltime de peste zece metri, in timp ce facea reparatii la o biserica din localitatea Lumina, judetul Constanta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat care lucra la o casa, in comuna Cernisoara, a murit dupa ce marti dupa-amiaza a cazut de pe schela, de la o inaltime de trei metri, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean...

- Un barbat de 48 de ani care lucra la un hotel din stațiunea Olimp, aflat în renovare, a murit luni, cazând de pe o schela într-un țaruș metalic. Cazul este considerat accident de munca, fiind cercetat și de ITM Constanța. Potrivit polițiștilor constanțeni, barbatul…

- Un barbat de 48 de ani care lucra la un hotel din statiunea Olimp, aflat in renovare, a murit luni, cazand de pe o schela intr-un tarus metalic. Cazul este considerat accident de munca, fiind cercetat si de ITM Constanta.

- Un barbat de 48 de ani care lucra la un hotel din stațiunea Olimp, aflat in renovare, a murit luni, cazand de pe o schela intr-un țaruș metalic. Cazul este considerat accident de munca, fiind cercetat și de ITM Constanța, scrie Mediafax.Potrivit polițiștilor constanțeni, barbatul lucra la…

- Un barbat, in varsta de 48 de ani, care lucra la reabilitarea unui hotel din stațiunea Olimp, a cazut de la inalțimea de 4 metri, intr-un țaruș și a decedat. Autoritațile au demarat o ancheta pentru...

- Un barbat de 70 de ani a suferit mai multe rani si a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale, dupa ce s-a prabusit cu un utilaj pe care il manevra intr-o groapa unde se toarna fundatia unei cladiri.