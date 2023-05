Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit, iar o femeie a fost ranita intr-un accident la instalația de polipropilena de la platforma Petromidia. Rompetrol a demarat o investigație interna in urma accidentului, scrie News.ro. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje medicale si 24 de pompieri cu mai multe autospeciale.…

- UPDATE: O femeie a fost preluata de un echipaj medical si dusa la spital, in stare de inconstienta. Un barbat a fost declarat decedat de catre medici. Compania a demarat propria ancheta si a precizat ca incidentul a avut loc in timpul unor manevre uzuale. ”La data de 13 mai a.c., in jurul orei 17.15,…

- UPDATE: ”Cele doua victime au fost extrase, sunt inconstiente, primesc ingrijiri medicale la fata locului”, a mai transmis ISU Constanta STIRE INITIALA: ”Intervenim la Petromidia, la 2 persoane cazute intr-un bazin”, anunta, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Constanta. La fata…

- Doua persoane au cazut, sambata, intr-un bazin, la Rafinaria Petromidia, in Navodari, județul Constanța. Peste 20 de pompieri intervin sambata la Petromidia, unde doua persoane au cazut intr-un bazin. Mai multe forțe au fost alocate in zona, intre care și elicopterul SMURD. Cele doua victime au fost…

- Accident mortal in aceasta dimineața, in jurul orei 09:15, pe șantierul halei de intreținere si mentenanța din Stația CFR Deva. „Politistii Postului de Poliție TF Deva au fost sesizați cu privire la faptul ca un muncitor aflat pe șantierul de la hala de intreținere si mentenanța din Stația CFR Deva…

- Ancheta in cazul cumplitului accident rutier ce a avut loc ieri pe strada Navodari din localitatea Lumina, judetul Constanta. Politistii constanteni fac cercetari pentru a stabili cu exactitate care sunt cauzele ce au condus la producerea acestui eveniment rutier soldat cu decesul a doua personae si…

- Un barbat a murit, iar altul e in stare grava, dupa ce au fost ingropați sub pietre la cariera din Nicolae Balcescu, din județul Constanța. Un camion incarcat cu pietre s-ar fi basculat, iar incarcatura ar fi cazut peste ei.

- Centrul InfoTrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca pe pe A1 Deva – Nadlac, km 251, calea 2, Arad – Timișoara, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autotren si un autoturism. Traficul rutier pe banda de urgența și pe prima banda este restricționat.…