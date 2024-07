Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, in jurul orei 11:45, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata cu privire la producerea unui accident de munca in zona Parang, soldat cu ranirea a doi muncitori. Din primele verificari, se pare ca cei doi barbați efectuau lucrari de mentenanța la telescaunul Parang, aflandu-se in deplasare…

- Un tanar de 26 de ani a alunecat ieri, 23 iunie, de pe o stanca din apropierea Manastirii Saharna și a cazut in gol de la o inalțime de 30 de metri. Tanarul a fost preluat și transportat la Spitalul raional Rezina.

- Solistul de muzica ușoara, Florin Decuseara, s-a stins din viața in urma unui accident de munca, dupa ce a cazut de la zece metri inalține. Acesta avea 46 de ani. A murit Florin Decuseara Cantarețul Florin Decuseara a murit vineri seara, dupa mai multe zile de covalescența. El a cazut de la metri inalțime,…

- Un accident de munca cu mai multe victime a avut loc pe șantierul Royal Town. Șase muncitori au cazut de la 6 metri dupa ce s-a surpat un planșeu. O parte dintre aceștia au fost duși la UPU SMURD, Spitalul Sf Spiridon. O prima victima este un nepalez de 30 de ani, policontuzionat, TCC cu […] Articolul…

Un barbat in varsta de 59 de ani, din Arad, a ajuns in stare grava – luni seara – la Unitatea de Primire Urgența (UPU)...