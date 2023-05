Accident de motocicletă soldat cu doi răniţi pe DN 6 DN 6, una dintre cele mai periculoase sosele din Banat isi confirma numele. Astazi, la intrarea in Biled, un tanar a pierdut controlul motocicletei si s-a rasturnat in decor. Atat barbatul in varsta de 25 de ani, cat si pasagera de aceeasi varsta de pe motocicleta, au fost raniti si transportati la spital. Accidentul s-a […] Articolul Accident de motocicleta soldat cu doi raniti pe DN 6 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

