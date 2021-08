Stiri pe aceeasi tema

- ELICOPTERUL SMURD, solicitat la Gura Șuții, accident grav cu motocicleta pe DJ 721 Gura Sutii-Produlesti The post ELICOPTERUL SMURD, solicitat la Gura Șuții, accident grav cu motocicleta first appeared on Partener TV .

- La Corbii Mari, un tractor s-a rasturnat, o persoana inconștienta, preluata de elicopterul SMURD The post La Corbii Mari, un tractor s-a rasturnat, o persoana inconștienta,intervine elicopterul SMURD first appeared on Partener TV .

- Un grav accident de circulație s-a produs joi seara, in jurul orei 19:50, in zona Han KM 17 din localitatea clujeana Jucu. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este intrerupt temporar pe DN 1C Cluj-Napoca – Gherla, in zona localitații Jucu, județul Cluj,…

- UPDATE: In urma evenimentului rutier, un barbat de 35 de ani, din comuna Sanmihaiu Roman, județul Timiș, a decedat. De asemenea, 3 persoane au fost ranite, respectiv conducatoarea auto care a fost transportata la spital cu elicopterul SMURD, un tanar de 23 de ani, din municipiul București și o tanara…

- Un baiat de 15 ani din Dobrești a fost transportat la Spitalul Județean Oradea cu elicopterul SMURD, unde a suferit o intervenție neurochirurgicala, in urma unui accident rutier, produs luni dupa-masa.

- Un velier in care erau patru persoane s-a rasturnat, duminica, pe lacul Siutghiol, din Constanța. Pentru primul ajutor a fost solicitat și elicopterul SMURD. In velier erau trei barbați și o femeie, potrivit ISU Dobrogea Constanța. Velierul s-a rasturnat in lacul Siutghiol, iar mai…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe autostrada A1, in zona vamii Nadlac. Un autoturism a intrat intr-un TIR staționat. „Accident rutier cu o victima conștienta incarcerata, un autoturism a intrat intr-un TIR aflat in staționare pe A1 la vama Nadlac. Intervine un echipaj descarcerare,…

