Accident de microbuz între Urziceni și Ploiești: 3 adolescenți au fost răniți Un microbuz cu 7 persoane a intrat, duminica dimineata, intr-un sant, pe DN 1 D, Urziceni - Albesti-Paleologu. Trei adolescenti cu varste cuprinse intre 14 si 16 ani sunt evaluati medical, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE…

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci pasageri dintr-un microbuz au ajuns la spital in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN6, la iesirea din orasul Filiasi catre Craiova, si in care au fost implicate trei autovehicule, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rușii au atacat masiv Harkovul in aceasta dimineața, anunța forțele ucrainene. Locuritorii au fost sfatuiți sa stea in adaposturi, sa nu iasa inutil pe strazi și sa nu ignore alarmele. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Trei persoane au fost ranite, in noaptea de duminica spre luni, in urma unui accident provocat de un sofer care nu a oprit la semnalele politistilor, dupa ce acestia l-au inregistrat circuland cu viteza foarte mare pe o strada din municipiul Medias. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un microbuz in care se afla 16 pasageri s-a ciocnit, duminica, pe DN 6, in localitatea Stalpu (Giurgiu), cu un autoturism in care se aflau 4 pasageri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un microbuz a intrat luni dimineața intr-un cap de pod pe DN 15 Reghin - Targu Mureș. Șase persoane au fost ranite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Doua persoane, intre care un copil mic, au murit si alte trei au fost ranite, duminica seara, intr-un accident produs pe DN 2, in judetul Buzau, fiind implicate doua autoturisme si un microbuz. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O persoana a murit și alte doua au fost ranite, pe DN57B, intre Oravita si Marila, județul Caraș-Severin, unde o masina de gunoi a cazut intr-o rapa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Doua persoane au murit și alte doua victime au ajuns la spital in urma unui accident produs sambata in județul Bacau, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…