Accident de microbuz in Olt: o femeie a murit. Doua persoane au fost duse la spital

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit si alte doua persoane au fost ranite si transportate la spital, dupa ce un microbuz s a rasturnat marti dimineata, pe DN6, la iesirea din localitatea Stoenesti spre municipiul Caracal, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situati de Urgenta ISU Olt, Victor Enus citat…

- Un accident cumplit s-a petrecut marți dimineața, pe o șosea din județul Olt. Un microbuz care transporta șase persoane s-a rasturnat, luand viața unei pasagere. Echipajele medicale au gasit vitima incarcerata și, din nefericire, nu au putut face nimic pentru a o salva.

- O femeie a murit si doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut, marti dimineata, in judetul Olt, in care a fost implicat un microbuz in care se aflau sase persoane.

- Pompierii Garzii Stoenești au fost solicitați sa intervina in comuna Stoenești, judetul Olt, la ieșirea spre municipiul Caracal, pe D.N. 6 – E 70, la un accident rutier. In accident a fost implicat un microbuz, in care se aflau șase ...

- O femeie in varsta de 41 de ani din Alexandria a murit, iar alte cinci persoane a fost ranite, marti dimineata, dupa ce microbzul in care se aflau s-a rasturnat pe drumul national DN 6, la iesirea din comuna Stoenesti spre Caracal, județul Olt, scrie Mediafax.Purtatorul de cuvant al ISU Olt,…

- O femeie de 43 de ani a murit, luni dimineața (27 august), in urma unui accident in zona localitații Șimian, județul Mehedinți, in care au fost implicate trei mașini. Alte doua persoane au fost ranite și transportate la spital. In accident au fost implicate trei autoturisme. In urma impactului, o femeie…

- Sapte persoane, printre care si o femeie insarcinata, au ajuns in noaptea de marti spre miercuri la spital, dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit in localitatea Muntenii de Jos din judetul Vaslui.