Accident de maşină în Prahova, unde patru persoane au fost rănite Accidentul a avut loc in localitatea Magurele, iar primele date de la fata locului arata ca un autoturism in care se aflau patru persoane a intrat in coliziune cu o autoutilitara.



In urma impactului patru persoane au fost ranite, fiind preluate de ambulante si transportate la spital, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Prahova Raluca Vasiloae.



Conform sursei citate, soferul autoturismului se afla in stare grava, acesta fiind scos din masina de catre echipajele de descarcerare.



