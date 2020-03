Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite, iar una dintre ele a ramas incarcerata intre fiarele unui autoturism. Mașina a ieșit in afara parții carosabile. Incidentul s-a petrecut in județul Arad, la ieșirea din Curtici, spre Santana. In autoturism se aflau trei persoane, iar una dintre ele a ramas incarcerata,…

- Doua vehicule s-au ciocnit in aceasta seara pe DN 79, la ieșirea din Șimand spre Arad, traficul intre Oradea și Arad fiind blocat. Apelul la 112 anunța posibile victime incarcerate, astfel ca la fața locului s-au deplasat, din partea ISU Arad, un echipaj de stingere, un echipaj de descarcerare ușoara,…

- Trei persoane au fost ranite și au ajuns la spital, in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier care a avut loc in Timiș. Incidentul a avut loc in localitatea Parța. Un tanar de 21 de ani conducea dinspre Peciu Nou, inspre Timișoara, pe DJ593, iar la un moment dat, intr-o curba la dreapta, din…

- Accident rutier, la primele ore ale dimineții, in Timișoara. Un barbat a fost acroșat de un autoturism, in timp ce incerca sa treaca strada printr-un loc nepermis. Incidentul s-a petrecut in zona Calea Buziașului. O femeie in varsta de 54 de ani conducea pe strada Stan Vidrighin, dinspre strada Ștefan…

- Pompierii Detașamentului Deva specializati in descarcerare și prim ajutor au intervenit, pe raza localitatii Salistioara, pentru salvarea oamenilor aflati intr-un autoturism intrat in coliziune cu un autotren ce transporta airbag-uri, a transmis ISU Hunedoara. Din cei cinci pasageri ai autoturismului,…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata pe DN79 Oradea – Arad, in localitatea Avram Iancu din Bihor, dupa ce un tractor a intrat in coliziune cu un autoturism.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in județul Bihor, pe DN79…

- Trei persoane au ajuns la spital dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat in afara parții carosabile, pe DN 7, in județul Arad, pe raza localitații Capruța. Accidentul s-a produs in jurul orei 11.20, fiind implicat un autoturism cu trei persoane aflate in interior. Au intervenit trei echipaje…

- Accident violent, azi-dimineața, in vestul țarii. Doua autoturisme s-au izbit din plin in Arad, zona Metro. In urma coliizunii un barbat a ramas incarcerat intre fiarele contorsionate ale autovehiculului. A fost extras de echipajul de descarcerare și predat pe mainile medicilor. Incidentul s-a produs…