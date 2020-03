Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient aflat in drum spre spital cu o ambulanta a fost preluat de o alta salvare dupa ce... autospeciala a fost implicata intr-un accident. Coliziunea a avut loc in sectorul Buiucani al Capitalei, la intersectia strazilor Vasile Lupu si Vissarion Belinski.

- Accident violent in Capitala. Un taxi s-a ciocnit cu o alta masina la intersectia bulevardului Alba Iulia cu strada Onisifor Ghibu.Imaginile au fost postate de catre un martor ocular pe Facebook.

- Un sofer a ajuns la spital, in urma unui accident grav, care s-a produs noaptea trecuta, pe strada Cuza Voda din sectorul Botanica al Capitalei.Ofiterul de presa al Capitalei, Natalia Stati, a declarat pentru PUBLIKA.

- Un automobil s-a izbit violent intr-un copac, dupa care a facut o rotatie direct pe carosabil. Accidentul s-a produs pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica al Capitalei, in apropiere de Aeroport.

- Ziarul Unirea ACCIDENT MORTAL pe DJ 687A: Un copil de 13 ani A MURIT dupa ce s-a izbit, cu mașina de lux pe care o conducea, intr-un copac ACCIDENT MORTAL pe DJ 687A: Un copil de 13 ani A MURIT dupa ce s-a izbit, cu mașina de lux pe care o conducea, ... ACCIDENT MORTAL pe DJ 687A: Un copil de 13 ani…

- Detalii noi in cazul accidentului terifiant de la intersecția strazilor Vasile Alecsandri si Lacului din Capitala. Unul dintre pasagerii automobilului care s-a izbit violent intr-un copac, a murit la spital.Informatia a fost confirmata pentru publika.

- Accident grav in Capitala. Un automobil a derapat de pe traseu si s-a izbit violent intr-un pilon, dupa care a ajuns intr-un copac. Incidentul a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 11:00, pe strada Alecu Russo din sectorul Ciocana.

Accident groaznic. Un tanar a murit in fata prietenilor dupa ce s-a izbit cu mașina de un cap de pod. VIDEO< Un tanar de doar 29 de ani a murit dupa ce s-a izbit cu mașina de un cap de pod.