Accident de dimineață: bătrân acroșat pe trecerea de pietoni în Craiovei! Se intampla des, in special din cauza neatenției celui de la volan și a vitezei excesive. Așa cum a fost și in aceasta dimineața (7 octombrie), in jurul orei 9, un batran in varsta de peste 85 de ani a fost lovit de o mașina pe o trecere de pietoni in cartierul piteștean Craiovei. Citește […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT rutier in Alba Iulia: Un barbat a ajuns la spital dupa ce a fost acroșat de o mașina pe trecerea de pietoni ACCIDENT rutier in Alba Iulia: Un barbat a ajuns la spital dupa ce a fost acroșat de o mașina pe trecerea de pietoni Un accident rutier a avut loc joi, 6 octombrie 2022, in jurul orei…

- ACCIDENT rutier la Alba Iulia. O tanara din Moldova a fost lovita de o mașina, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni Un accident rutier s-a produs joi noaptea, pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia. O tanara de 20 de ani din Republica Moldova a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de…

- O eleva de 12 ani din Craiova a fost lovita de o masina saptamana trecuta in timp ce traversa pe trecerea de pietoni din fata Scolii „Nicolae Balcescu” pentru a ajunge la cursuri . Eleva nu a mai ajuns in clasa, ci la spital. La trecerea de pietoni, unde a avut loc accidentul, nu exista limitatoare…

- Accident de circulație la intersecția bulevardului Constantin Brancoveanu cu strada Rusu Șirianu din Timișoara. Un barbat de 77 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de mașina pe trecerea de pietoni. Victima traversa strada regulamentar.

- Conform martorilor, polițistul aflat la volan ar fi fost atent la telefonul mobil din mana, iar fetița, in varsta de 11 ani, ar fi incercat sa traverseze, in fuga, pe trecerea. Din fericire, copila nu a suferit rani care sa-i puna viața in pericol, scrie Vremea Noua . Dupa o prima evaluare la fața locului,…

- Șofer din Alba, implicat intr-un ACCIDENT in județul Sibiu. A lovit o femeie, pe trecerea de pietoni Un barbat in varsta de 36 de ani din Alba a fost implicat vineri dimineața intr-un accident rutier produs in județul Sibiu. In timp ce conducea o mașina, acesta a lovit o femeie care traversa strada…

- Incident grav la Constanța. Un barbat de 71 de ani a murit la spital, dupa ce ar fi fost impins de un tanar pe strada, pe trecerea de pietoni și acolo a fost lovit de o mașina. Atenție, sunt detalii cu impact emoțional!

- Astazi, 13 august, in jurul orei 19:00, pe strada Alba Iulia, din sectorul Buiucani a avut loc un accident. Un tanar a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit de un automobil in timp ce traversa trecerea de pietoni cu bicicleta, potrivit ProTV . Astfel, in imaginile video se poate observa cum tanarul…