- O persoana a murit și alte doua au fost grav ranite intr-un accident de circulație, produs miercuri dimineața pe DN1, in apropiere de Santimbru, județul Alba.Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit pentru descarcerare si acordarea primului ajutor medical. Toate cele 3 victime au fost predate…

- Tragedie in aceasta dimineața dupa impactul violent intre doua autoturisme. Accidentul a avut loc pe DN1, in apropiere de Santimbru, județul Alba, acolo unde o persoana a murit, iar alte doua au suferit mai multe traumatisme. Una dintre victime a fost proiectata prin geam Un accident teribil s-a finalizat…

- FOTO: Accident GRAV de circulație pe DN1, la Santimbru. Trei persoane au fost ranite, una este in stop cardio-respirator Trei persoane au fost grav ranite intr-un accident de circulație extrem de grav, produs miercuri dimineața pe DN1, in apropiere de Santimbru. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia…

- ACCIDENT la Ocna Mureș: Doua persoane ranite dupa ce doua mașini s-au lovit, pe o strada din oraș O femeie și un tanar au fost raniți intr-un accident rutier petrecut la Ocna Mureș. Mașina in care se aflau a fost lovita de un autoturism condus de un tanar de 19 ani. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul…

- Doua persoane au murit si alte trei, inclusiv un copil, au suferit rani grave, in urma unui accident care s-a produs, miercuri dimineata, pe DN 13, in apropierea localitații Valeni. Din cauza unei coliziuni frontale dintre doua autoutilitare, circulatia este intrerupta pe DN 13 Targu Mures – Sighisoara,…

- ACCIDENT rutier pe DN 1, la Santimbru: O persoana ranita dupa coliziunea dintre o mașina și un TIR. Trafic OPRIT ACCIDENT rutier pe DN 1, la Santimbru: O persoana ranita dupa coliziunea dintre o mașina și un TIR. Trafic OPRIT Un accident rutier a avut loc joi, 19 august, in jurul orei 7.20, pe DN 1,…

- Grav accident de circulatie in Timis pe soseaua ce leaga Timisoara de Buzias. Patru masini si un camion s-au izbit violent in apropiere de localitatea Albina. In urma impactului, trei persoane au murit si patru sunt ranite, in stare grava. Trei persoane au murit, iar patru sunt ranite grav dupa ce patru…

- Un șofer baut a provocat accident rutier, vineri dimineața, pe DN7, intre Sebeș și Deva (Oraștie-Deva). Au fost trei mașini implicate și trei persoane ranite. Potrivit IPJ Hunedoara, un barbat de 47 de ani, din municipiul Deva, care conducea un autoturism pe DN7, din direcția Oraștie-Deva, in zona…