Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla au intervenit in noaptea de duminica spre luni la un accident rutier petrecut pe raza localitații Bunești, in comuna Mintiu Gherlii. La fața locului au ajuns o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean, unde…

- Accident grav in apropierea localitații Puhoi. Un automobil condus de un barbat de 41 de ani a derapat de pe traseu și s-a izbit violent intr-un copac de pe marginea drumului. Potrivit oamenilor legii in urma impactului 5 persoane au fost transportate la spital, iar automobilul a ars complet.

- Un microbuz și un autoturism s-au ciocnit, in timpul nopții, in Piata Unirii din Bucuresti. 12 persoane au fost ranite și au ajuns la spital. Soferul microbuzului nu a respectat culoarea rosie a semaforului, iar polițiștii au constatat ca avea 0.54mg/l alcool pur in aerul expirat.

- Accident in Florești, Cluj: Un motociclist a fost lovit de o mașina pe strada Cetații. Tanarul de 20 de ani a fost transportat la spital. Era conștient și cooperantEchipajul SMURD din cadrul Punctului de Lucru Florești a intervenit rapid pentru a acorda primul ajutor calificat unui tanar, in varsta…

- Un accident violent a avut loc in județul Timiș. Doua autoturisme s-au ciocnit violent, iar in urma impactului, o femeie a ajuns la spital, in stare grava. Cele doua mașini au ieșit de pe partea carosabila, ajungand in apropierea unei biserici.

- O femeie a murit si alta a fost grav ranita dupa ce masina in care se aflau a derapat, pe un drum judetean din Vaslui si s-a izbit violent de un copac. A fost nevoie de interventia echipajelor de descarcerare pentru scoaterea celor doua dintre fiarele autovehiculului distrus, conform news.ro.

- Pompierii Detașamentului “Cpt. Marchiș Adrian” Baia Mare au fost alertați cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Satu... The post FOTO: 4 tineri din Seini raniți dupa ce s-au izbit cu mașina de un stalp și de un gard din Satu Nou de Jos first appeared on Informatia Zilei .

- Marti, 23 aprilie, polițiștii au intervenit pentru soluționarea unui accident de circulație produs pe D.J.186, in localitatea Vadu Izei. Un barbat care conducea un autoturism ar fi efectuat manevra de depașire a unei autoutilitare al carei șofer s-ar fi angrenat in depașirea vehiculului din fața sa.…