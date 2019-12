Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineata in Baia Mare, pe strada G. Marinescu. Potrivit primelor informatii, nu sunt victime. O masina a pierdut controlul volanului si s-a izbit de teava de gaz, fisurand-o. Vom reveni Source

- A fost o duminica tragica pentru șoferii maramureșeni. Dimineața a inceput cu un accident grav in Rodina. Dupa care, in Groși s-au lovit doua mașini, in timp ce in Ferneziu, o mașina a rupt podul și a sarit in Raul Firiza. Acum aproximativ o ora, un accident s-a produs in Baia Mare, chiar in fața […]…

- Accident rutier la Rodina. Șoferul unui autoturism a intrat intr-un cap de pod. Din accident au rezultat 3 victime transportate de urgența la UPU Baia Mare. A intervenit un echipaj de descarcerare din Farcasa si 2 SAJ. Source

- Un accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineata la Satulung, catre Doua Veverite. Potrivit primelor informatii, un autoturism a ajuns in sant. O victima a ramas in interiorul masinii. La fata locului intervine un echipaj SAJ de la Somcuta Mare. Stire in actualizare Source

- Un grav accident rutier s-a petrecut cu putin timp in urma, in Baia Mare, cu o persoana incarcerata. Potrivit primelor informatii, in urma coliziunii a doua masini, o persoana a ramas incarcerata. La fata locului intervin echipaje SMURD si ambulanta. Stire in actualizare Source

- Un accident rutier s-a petrecut cu putin timp in urma pe strada Garii din Baia Mare. Potrivit primelor informatii, in evenimentul rutier produs in zona autogarii au fost implicate au autoturism si un taximetru. Deocamdata nu se stie daca sunt raniti, doar ca soferii s-au ales cu pagube materiale. …

- Mai multe echipaje de pompieri au fost solicitate sa intervina de urgența la un incendiu de pe Strada Avram Iancu. Din primele informații incendiul a izbucnit la o magazie de lemne, dar nu au fost inregistrate victime. Știre in actualizare. Source

- In urma cu puțin timp a fost semnalat un accident de circulație in Cartierul Ferneziu, langa Profi. Martorii spun ca un barbat care conducea un scuter a pierdut controlul mijlocului de transport și a taiat curba intrand in coliziune cu un gard. In incident a fost avariata și țeava de gaz. știre in…