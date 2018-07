Accident de circulație GRAV: Patru surori au fost spulberate de o mașină Patru surori au fost ranite pe un trotuar din Oradea de o mașina care circula cu viteza mare, condusa de un șofer in varsta de 20 de ani. Doua dintre fete au ajuns, in urma impactului, sub autoturism, potrivit Mediafax. ”In Oradea a avut loc un accident soldat cu 4 victime. Un barbat de 20 de ani, in timp ce conducea un autoturism inmatriculat in Polonia pe o strada din municipiu, nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum iar astfel, pe un carosabil umed, a pierdut controlul direcției, autorismul a lovit o bordura și a patruns pe trotuar, acroșand patru persoane din localitatea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

