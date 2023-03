Stiri pe aceeasi tema

- O mașina Google Street View a fost implicata intr-un accident in localitatea Ovidiu, județul Constanța. Se pare ca autoturismul nu ar fi acordat prioritate unei alte mașini, iar impactul nu a putut fi evitat.

- Un barbat de 73 de ani care consumase bauturi alcoolice a sarit cu mașina peste un sens giratoriu din Braila. In imaginile surprinse de camera de bord a altui șofer se vede cum mașina lovește puternic bordura, iar apoi se desprinde cațiva metri de la sol și cade in mijlocul sensului giratoriu.

- Accident de circulație vineri seara, tarziu, pe autostrada A1, la km 403, dupa nodul rutier Holdea, pe sensul Timișoara – Deva. In coliziune au fost implicate un camion și un autoturism. „La locul evenimentului s-au mobilizat pompierii Secției Ilia cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de…

- Neatenția unui șofer in varsta de 20 de ani a dus la ranirea pasagerului din dreapta sa, in urma unui accident petrecut pe Calea Urseni din Timișoara. „Un barbat, in varsta de 20 de ani, a condus un autoturism pe Calea Urseni din municipiul Timișoara, dinspre strada Gavril Musicescu spre localitatea…

- O autospeciala de poliție care se deplasa in misiune a fost acroșata de un șofer care a virat fara sa se asigure. In urma impactului mașina de poliție a intrat intr-un gard. „La data de 02 februarie, ora 09:30, Poliția Orașului Anioasa, a fost sesizata telefonic cu privire la faptul ca, un…

- Un echipaj de poliție rutiera din cadrul Biroului Poliției Autostrazi A1 Ramnicu Valcea – Deva, aflat in serviciu pe Autostrada A10, a depistat pe 20 ianuarie, in jurul orei 16, un autoturism care circula pe sensul Turda – Sebeș, al carui conducator avea un comportament agresiv, in sensul ca nu pastra…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 68A, in zona localitații timișene Coșevița. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce o mașina a ajuns pe contrasens. „Un barbat in varsta de 65 de ani a condus un autotursim pe DN 68A, dinspre Deva catre Faget, iar intr-o curba la stanga a pierdut…