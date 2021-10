Accident cumplit: Un tânăr de 28 de ani a murit la doar o zi după nuntă Un tanar de 28 de ani, din Radauți Prut, a murit intr-un accident cumplit produs luni dimineața, in Miorcani. Tanarul a avut nunta cu doar o zi inainte de a muri. Tanarul se afla in mașina care a intrat intr-un cap de pod. Acesta era alaturi de alți patru prieteni, iar la volan era un șofer de 22 de ani. Potrivit primelor informații, trei dintre aceștia au reușit sa iasa singuri din mașina, dar tanarul de 28 de ani și un altul au murit pe loc. Poliția urmeaza sa stabileasca imprejurarile in care s-a produs tragedia. The post Accident cumplit: Un tanar de 28 de ani a murit la doar o zi dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

