Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Urziceni au fost solicitați, sa intervina la un accident rutier, produs pe DJ 201A in afara localitații Adancata.Șoferul, un tanar in varsta de 24 de ani, din comuna Adancata conducea autoturismul pe DJ 201A, a parasit partea carosabila și a intrat in impact…

- Un accident groaznic s-a produs, duminica, pe o șosea din județul Bacau. O mașina a fost aruncata in afara drumului dupa ce a fost lovita de un camion. Doi copii și tatal au murit. Mama a...

- Tragedie fara margini in județul Alba! Un barbat in varsta de 49 de ani a murit pe loc, dupa ce autoturismul in care se afla a ajuns pe contrasens și s-a izbit puternic de o alta mașina. Impactul a fost unul puternic, iar autoturismul care a ajuns pe sensul opus s-a rasturnat de mai multe ori pana s-a…

- Un tanar de 19 ani judetul Galati a ajuns la spital, dupa ce a lovit un cap de pod si s-a rasturnat cu masina, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie al Judetului Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, politistii rutiera au fost sesizati prin 112 despre faptul ca pe DJ 252,…

- Accident rutier mortal in judetul Bistrita NasaudIn cursul serii trecute, un tanar in varsta de 22 de ani a decedat pe raza localitatii Rodna, judetul Bistrita Nasaud, dupa ce a pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila si a intrat in coliziune cu un stalp de electricitate. Oficial de…

- O mașina s-a rasturnat miercuri seara pe o strada din Cernica, județul Ilfov. In urma accidentului, șoferul mașinii și o pasagera au murit, iar un alt barbat a fost transportat la spital, potrivit mediafax.ro. Potrivit IPJ Ilfov, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada…

- Un sofer de 23 de ani a ajuns la spital The post Accident pe A3! Un tanar din Mures a fost ranit dupa ce s-a izbit cu masina de un autotren (FOTO) appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident pe A3! Un tanar din Mures a fost ranit dupa ce s-a izbit cu masina de un autotren (FOTO)…

- Un accident cumplit a avut loc azi-noapte in Maramureș. Un tanar a murit, iar doi șoferi au ajuns in stare grava la spital, dupa o cursa ca-n filme. Totul, din cauza geloziei. The post Accident cumplit, provocat de gelozie. Un tanar a murit, doi oameni sunt grav raniți. Video appeared first on Renasterea…