Accident cumplit: Un politician ALDE și fiica sa de 10 ani au murit când se întorceau de la mare Marius Cernescu, un consilier local din Suceava, și fiica sa in varsta de 10 ani, au murit, astazi, intr-un cumplit accident rutier produs intre localitațile Fetești și Movila din Ialomița, in timp ce se intorceau de la mare, potrivit monitorulsv.ro. In varsta de 36 de ani, consilierul local ALDE se intorcea, alaturi de soție și fiica, de la mare, atunci cand au fost implicați in nenorocirea provocata de un tanar de 28 de ani. CITEȘTE ȘI: De ce sa NU dai copiilor sa bea apa de la robinet CITEȘTE ȘI: De ce sa NU dai copiilor sa bea apa de la robinet Potrivit unor surse, mașina consilierului Cernescu a fost spulberata de un alt autoturism, condus… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

