Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus de 5 luni a murit, mama acestuia a fost ranita grav, iar alte doua persoane au fost ranite usor, luni, in urma unui accident rutier produs in comuna harghiteana Corund, intre doua masini, ambii soferi efectuand manevre neregulamentare.

- Un barbat in varsta de 51 de ani si-a pierdut viata, iar alte cinci persoane, printre care si o fata de 15 ani, au fost ranite, fiind transportate la UPU Deva, in urma unui accident rutier care a avut loc in localitatea Pestis din judetul Hunedoara.

- Un tanar de 22 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, duminica, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe un drum din judetul Timis. Un elicopter SMURD a fost solicitat pentru transportarea la spital a unui ranit grav. Masina, in care se aflau patru oameni, a iesit de pe carosabil…

- Un militar a murit, iar trei persoane, care se pare ca ar fi tot militari, au fost grav ranite, dupa ce masina in care se aflau a intrat, miercuri seara, intr-un pom, in apropierea unitatii militare de la Boboc, judetul Buzau.

- Imagini cutremuratoare: Accident cumplit: Un tanar a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite, dupa ce o masina a intrat pe contrasens si a intrat intr-un microbuz.foto Un tanar de 27 de ani a murit, iar alte patru persoane au fost ranite intr-un accident produs dupa ce soferul unei masini a pierdut…

- Accident violent in comuna Dumbrava. O persoana a decedat, iar alte patru au fost grav ranite in urma unui accident, care a avut loc in aceasta dimineața.Potrivit MediaNews, șoferul unui BMW a pierdut controlul volanului și s-a tamponat intr-un obstacol de pe marginea drumului.

- Un accident cumplit s-a petrecut, vineri, pe DN 71 Targoviște – București, la Ilfoveni, dupa ce un șofer a intrat in depașire fara sa se asigure și s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism care circula regulamentar, din sens invers. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro…

- Accident ingrozitor in urma cu puțin timp. O persoana a murit, iar alte trei sunt grav ranite dupa ce o basculanta a intrat intr-un autobuz O persoana, mai exact pasagerul aflat pe locul din dreapta, a murit. Alte trei persoane sunt ranite grav. Un accident deosebit de grav a avut loc pe un drum județean…