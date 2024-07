Accident cumplit: Trei persoane au murit, iar alte patru au suferit leziuni grave Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE:Destinatii pentru toate gusturile si bugetele in toate colturile lumii Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația rutiera a fost reluata pe autostrada A 1 București-Pitești, la kilometrul 74, in zona localitații Petrești, județul Dambovița, unde s-a produs un accident rutier in care au fost implicate o…