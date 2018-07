Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav s-a produs miercuri, 4 iulie, pe strada Costieni din municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau. O masina s-a rasturnat intr-un sant de pe marginea soselei, iar soferul a fost resuscitat insa n-a raspuns manevrelor efectuate de cadrele medicale, care au fost nevoite sa declare decesul.

- Un accident grav s-a produs, miercuri, pe strada Costieni din municipiul Ramnicu Sarat. O mașina s-a rasturnat intr-un șanț de pe marginea șoselei iar șoferul a fost resuscitat insa nu a raspuns manevrelor efectuate de cadrele medicale care au fost nevoite sa declare decesul. Din primele verificari…

- Din primele verificari efectuate de politisti, un conducator auto in varsta de 65 de ani, din Ramnicu Sarat, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe raza municipiului Ramnicu Sarat a pierdut controlul asupra direcției de mers, iar autoturismul s-a rasturnat in afara parții carosabile, potrivit…

- Un accident grav s-a produs, miercuri, pe strada Costieni din municipiul Ramnicu Sarat. O masina s-a rasturnat intr-un sant de pe marginea soselei iar soferul a fost resuscitat insa nu a raspuns manevrelor efectuate de cadrele medicale care au fost nevoite sa declare decesul.

- Un accident grav s-a produs, miercuri, pe strada Costieni din municipiul Ramnicu Sarat. O mașina s-a rasturnat intr-un șanț de pe marginea șoselei iar șoferul a fost resuscitat insa nu a raspuns manevrelor efectuate de cadrele medicale care au fost nevoite sa declare decesul. Din primele verificari…

- Un șofer care s-a rasturnat cu mașina miercuri, in municipiul Ramnicu Sarat, județul Buzau, dupa ce a pierdut controlul asupra volanului, a reușit sa salveze pasagerii din autoturism, dupa care a murit, scrie Mediafax.Șoferul in varsta de 65 de ani din Ramnicu Sarat mergea cu mașina prin municipiu…

- Un șofer care s-a rasturnat cu mașina miercuri, in municipiul Ramnicu Sarat, județul Buzau, dupa ce a pierdut controlul asupra volanului, a reușit sa salveze pasagerii din autoturism, dupa care a murit. Șoferul in varsta de 65 de ani din Ramnicu Sarat mergea cu mașina prin municipiu cand a pierdut…

- Clipe de groaza pentru zeci de turiști veniți sa viziteze zona montana a județului Prahova. Un autocar cu 46 de turiști francezi a fost implicat, joi dimineața, intr-un accident cumplit in zona Poiana Țapului. (Reduceri mari la jocuri PC) Autocarul a intrat in coliziune cu un autoturism. Șoferul mașinii…