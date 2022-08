Accident cumplit: șofer de camion, carbonizat în cabină Un camion s-a rasturnat și a luat foc pe șoseaua de centura din Stupinigi di Nichelino, Piemonte, iar șoferul, un roman in varsta de 48 de ani, a murit carbonizat in cabina, informeaza Torino Today. Tragedia s-a petrecut in cursul serii de 1 august, pe șoseaua de centura, in direcția nord Milano-Aosta, la intersecția Stupinigi, […] The post Accident cumplit: șofer de camion, carbonizat in cabina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

